Adolescente vítima de feminicídio em Porto Alegre era órfã de mãe e já viveu em abrigo: "Histórico muito triste"

As informações obtidas até agora pela investigação indicam que a adolescente de 17 anos vítima de feminicídio na madrugada desta terça-feira (28), na zona sul de Porto Alegre, carecia de estrutura familiar. Ana Carolina Perlaky foi morta com um tiro, no bairro Vila Nova. O suspeito é o ex-namorado, de 22 anos.

Segundo a delegada responsável pelo caso, a mãe de Ana Carolina está morta e o pai não é identificado no registro de nascimento. A adolescente já havia vivido em abrigos e sido dada como desaparecida. Atualmente, estava sob a guarda de uma responsável legal, cuja identidade não foi divulgada.

— Essa é uma vítima, pelo que a gente levantou, que ela tem um histórico muito triste de vida. Ela já tem a mãe falecida, já foi institucionalizada na infância, ela não tem pai registrado. Então, ela estava ao mundo — relatou, em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, a titular da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre (1ª Deam), delegada Thais Dias Dequech.

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A delegada detalhou que, em janeiro deste ano, uma ocorrência por desaparecimento da adolescente chegou a ser registrada. Em junho, outro boletim policial, desta vez por lesão corporal envolvendo o então companheiro. Ele teria agredido a adolescente.

O mesmo ex-namorado é suspeito de tê-la matado nesta terça. A polícia segue em busca de Halisson Theylor Bumbel Gerônimo, que, até o momento, não foi preso.

— Apuramos que ela teve um relacionamento curto, de cerca quatro meses entre idas e vindas. Eles chegaram a ter uma ocorrência no contexto de violência doméstica e ela solicitou uma medida protetiva, que estava válida. Mas, dias atrás, ela pediu a revogação.

A análise de revogação da medida não chegou a ser feita, por isso, ainda era vigente, conforme a delegada. O casal tinha rompido o relacionamento há poucos dias.

— Existe uma história de facção por trás desse feminicídio também. A gente acredita que tem um envolvimento das partes com organizações criminosas — acrescentou a delegada Thais.

Quando foi alvo do tiro que a matou, Ana Carolina estava acompanhada de amigas, na Rua Mário Sobroza, no bairro Vila Nova. Conforme a delegada, diversas testemunhas viram o momento em que o ex disparou contra a adolescente.