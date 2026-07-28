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Adolescente vítima de feminicídio em Porto Alegre era órfã de mãe e já viveu em abrigo: "Histórico muito triste"

Ana Carolina Perlaky foi morta com um tiro, no bairro Vila Nova, na madrugada de terça-feira. Ex-namorado é suspeito do crime

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Leticia Mendes

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