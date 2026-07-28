Adolescente de 17 anos é morta a tiros em Porto Alegre; suspeito é o ex-namorado

Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros na zona sul de Porto Alegre na madrugada desta terça-feira (28). O suspeito é o ex-namorado dela, de 22 anos.

O crime aconteceu por volta da 1h na Rua Mário Sobroza, no bairro Vila Nova. O caso está sendo tratado como feminicídio. A vítima foi identificada como Ana Carolina Perlaky.

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Conforme a delegada Waleska Alvarenga, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher (Dipam) da Polícia Civil, a adolescente e o jovem estavam separados havia um mês. Ela tinha medida protetiva contra ele — ela tentou tentou revogá-la, mas a Justiça manteve a decisão.

O suspeito ainda não foi localizado. Ele foi identificado como Halisson Theylor Bumbel Geronimo.