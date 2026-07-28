Segurança

Crime na Zona Sul
Notícia

Adolescente de 17 anos é morta a tiros em Porto Alegre; suspeito é o ex-namorado

Assassinato aconteceu durante a madrugada no bairro Vila Nova; o autor dos disparos ainda não foi localizado

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Gustavo Gossen

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