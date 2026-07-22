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Acusados de matar vereadora de Formigueiro vão a júri

Eric da Silva Charão e Letícia Machado Moraes respondem por homicídio qualificado e seguem presos preventivamente; as defesas vão recorrer da decisão

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Tayline Manganeli

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