"Achei que era uma doação", diz vereadora que recebeu caixa com cachorro morto na Câmara de Novo Hamburgo

Vereadora afirma que interpretou a mensagem como uma tentativa de intimidação e ameaça. Andreza Guerreiro / Arquivo pessoal

A vereadora Andreza Guerreiro (PP), conhecida como Deza, recebeu uma caixa com um cachorro morto, na manhã desta segunda-feira (6), na Câmara Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A Polícia Civil investiga o caso como possível ameaça e situação de maus-tratos.

Segundo a vereadora, conhecida pela atuação na defesa da causa animal, o pacote tinha uma mensagem na parte exterior, que a fez acreditar se tratar de ração, roupinhas ou outra ajuda para os animais: "Para Deza Guerreiro, com carinho por proteger os animais", dizia a mensagem.

Ao retirar os dois sacos plásticos que estavam dentro da caixa, no entanto, percebeu se tratar de um cão em óbito, com machucados pelo corpo.

— Entrei em estado de choque. Achei que era uma doação, mas quando eu mexi, vi a patinha. Aí abri o segundo saco, tava o cachorro morto, todo machucado. Eu não sei nem explicar a sensação que eu tive — relatou a vereadora.

O momento em que Deza recebe a encomenda foi gravado e publicado nas redes sociais. Andreza Guerreiro / Arquivo pessoal

Deza afirma que interpretou a mensagem como uma tentativa de intimidação e ameaça ao trabalho que desenvolve na fiscalização de denúncias de maus-tratos e abandono de animais na cidade.

— Eu estou, hoje, me sentindo ameaçada. A intenção foi me calar. Quando ele fala "obrigado por proteger os animais", ele quis dizer que aquele animal eu não consegui proteger — diz a parlamentar.

O momento em que Deza recebe a encomenda foi gravado e publicado nas redes sociais.

Este é o primeiro mandato de Deza Guerreiro como vereadora, mas ela afirma atuar há mais de 15 anos na proteção animal.

Medidas adotadas

A Guarda Municipal foi acionada nesta ocorrência e conduziu a vereadora até a Polícia Civil, onde um boletim de ocorrência foi aberto. Agora, o caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Novo Hamburgo.

Inicialmente, a situação está sendo tratada como ameaça contra a vereadora, além de maus-tratos aos animais. O cachorro foi recolhido e deve passar por exames para a constatação da causa da morte.

De acordo com presidente da Câmara de Novo Hamburgo, vereador Juliano Souto (PL), o setor jurídico e a procuradoria da Casa também foram acionados. A partir disso, algumas medidas foram adotadas para reforçar a proteção dos parlamentares.

— Agora estamos com reforço da Guarda Municipal, que vai estar nos acompanhando mais de perto, com uma equipe mais robusta nos acompanhando todas as sessões — afirmou.