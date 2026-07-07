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"Achei que era uma doação", diz vereadora que recebeu caixa com cachorro morto na Câmara de Novo Hamburgo

Caso é investigado pela polícia como ameaça e maus-tratos. Cachorro passará por exames para identificar causa da morte

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Júlia Ozorio

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