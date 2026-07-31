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A história da vida de Ana Carolina, vítima de feminicídio aos 17 anos em Porto Alegre

Adolescente foi morta com tiro na terça-feira; ex-namorado foi preso

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Pâmela Rubin Matge

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