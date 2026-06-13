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Vizinho que confessou ter matado mulher e ferido gravemente companheiro dela é solto após decisão da Justiça

Investigado de 21 anos havia sido preso em Itati, no Litoral Norte, um dia após o crime

Airton Lemos

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