Vingança de namorado ou cobrança de dívida: duas das hipóteses investigadas para série de homicídios em Porto Alegre

Polícia acionou protocolo após homicídios. Brigada Militar / Divulgação

Um desacerto amoroso é uma das hipóteses investigadas como estopim da série de execuções ocorridas desde a terça-feira (23) em Porto Alegre.

Conversas com suspeitos e a análise da intercepção de telefonemas indicaram para as autoridades que as primeiras duas mortes, ocorridas na Vila Pedreira, bairro Cristal, podem ter sido motivadas por vingança pelo fato de uma das vítimas ter tido encontros com uma jovem que namorava integrante de facção rival.

Também não é descartada motivação financeira, já que a dupla estaria fazendo cobrança de valores pelo uso de imóveis no local. A polícia apura se método de cobrança desagradou rivais na região.

Foram sete mortes entre a terça-feira (23) e a sexta-feira (26). A polícia investiga a relação entre elas.

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Com isso, a cúpula da Segurança Pública acionou, na sexta-feira, o protocolo de sete medidas contra homicídios, que vão desde operações permanentes em zonas conflagradas até a transferência de lideranças para regime de prisão mais rigoroso, que funciona na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc).

Entre cinco e seis presos estão com os nomes sob avaliação para serem levados para regime mais rigoroso em uma ala da Pasc. A decisão será tomada nas próximas horas, depois de uma avaliação do cenário de crimes. Desde a sexta-feira até manhã deste domingo (28), não houve homicídios na Capital.

Investigação

Conforme a investigação, a tentativa de vingar a traição amorosa começou há cerca de 20 dias, quando uma jovem foi sequestrada por membros da facção do namorado dela, grupo que tem berço na Vila Bom Jesus. Enquanto o plano estava em execução, a informação chegou a líderes presos, que mandaram cessar o sequestro imediatamente.

Um dos chefes da organização criminosa teria dito que a ação dos subordinados estava atraindo muitos policiais para a região de atuação da facção e que o "cara devia se entender direto com a namorada".

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Brigada Militar e Polícia Civil estavam mobilizadas em busca da vítima. A jovem acabou libertada pelos criminosos.

Ainda assim, a ideia de represália por conta da traição teria sido concretizada, desta vez com ordem de dentro da prisão, com a dupla execução na Vila Pedreira: Gabriel Becker de Farias, 30 anos, e Therick Eduardo da Cruz Melo, 25, foram mortos com mais de 15 tiros na Rua Berlin, dentro de uma Range Rover. A BM prendeu quatro pessoas, sendo que duas estariam ligadas às mortes.

Uma das vítimas da Pedreira tem parentesco com uma liderança da facção que domina o tráfico em parte do bairro Cristal, e o homem teria prometido reagir. Ocorreu então o ataque com dois mortos na Vila Safira, bairro Mário Quintana, na noite de quinta-feira.

Um adolescente de 16 anos morreu na hora. Outros dois homens, de 19 e 22 anos, ficaram feridos. Um deles morreu na madrugada de sexta-feira (26).

Um carro que teria sido usado na ação foi encontrado no sábado (27), incendiado no bairro Belém Velho, na Zona Sul, área de atuação do grupo ao qual os dois mortos na Pedreira eram ligados.

Na sequência, ainda na quinta-feira, dois homens e uma mulher foram executados dentro de uma casa no bairro Passo das Pedras, na Zona Norte. Sobre este fato, as autoridades ainda não têm elementos que comprovem ter ligação direta com os ataques anteriores. Os três mortos seriam ligados à facção oriunda da Vila Cruzeiro do Sul, no bairro Cristal.

Na tarde da sexta-feira, uma mulher foi executada a tiros na frente de casa, na Praça Doutor Baltazar de Bem, no bairro Vila Jardim, na Zona Leste. Segundo informações preliminares, dois criminosos em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram diversos disparos.

A vítima foi atingida por mais de cinco tiros e morreu antes de receber atendimento. Apurações preliminares indicam que o crime pode estar relacionado a desavença interna com a facção local. A moto foi encontrada na mesma região.