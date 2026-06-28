Segurança

Violência na Capital
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Vingança de namorado ou cobrança de dívida: duas das hipóteses investigadas para série de homicídios em Porto Alegre

Reunião de autoridades na segunda-feira deve definir a transferência de líderes e de mandantes dos crimes para regime mais rigoroso

Adriana Irion

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