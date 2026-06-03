Vídeo registra fuga de assaltantes após roubo que deixou feridos no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da fuga de dois homens suspeitos de envolvimento em um assalto a uma revenda de carros na Avenida Protásio Alves, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, na noite de segunda-feira (1º). Durante a ação, um dos criminosos morreu, o comparsa foi preso após buscas feitas pela polícia e o dono do estabelecimento e uma pedestre que passava pelo local ficaram feridos por disparos de arma de fogo.

As imagens mostram o momento em que os suspeitos abordam o motorista de uma caminhonete Haval que chegava em casa. Um dos criminosos aparece com um ferimento na perna, e embarca no banco do carona. O comparsa retira o motorista e assume a direção do veículo.

Pouco depois, já na Avenida Carlos Gomes, eles colidiram contra um ônibus. O assaltante ferido foi encontrado morto dentro do carro. Ele tinha 25 anos e não teve a identidade confirmada. Uma mochila com documentos foi deixada na calçada pelo comparsa. Foi por meio desses papéis que a Brigada Militar identificou e prendeu o segundo envolvido no crime, no bairro Passo das Pedras, ainda na mesma noite.

O suspeito preso tem 21 anos e, durante a abordagem, confessou a participação no crime. Conforme o relato dele, a intenção da dupla era roubar joias do proprietário da revenda, como uma corrente de ouro, relógio e aliança. A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos.

A Polícia Civil ainda busca identificar o responsável pelos disparos, visto que os criminosos portavam um simulacro (arma falsa).