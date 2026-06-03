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Vídeo registra fuga de assaltantes após roubo que deixou feridos no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Dupla abordou comerciante e fugiu em caminhonete, mas bateu em ônibus. Um criminoso morreu. O outro foi preso ainda na segunda-feira. Dono de revenda e pedestre seguem hospitalizados

Tiago Bitencourt

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