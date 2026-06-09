Segurança

Avenida Ipiranga
Notícia

Vídeo mostra como foi assalto a joalheria em shopping de Porto Alegre

Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (9) quatro suspeitos do roubo, ocorrido no dia 23 de abril

Guilherme Milman

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS