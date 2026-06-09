Vídeo mostra como foi assalto a joalheria em shopping de Porto Alegre

Imagens divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (9) mostram como foi o assalto à joalheria Safira do Bourbon Shopping Ipiranga, em Porto Alegre, ocorrido em 23 de abril.

Também nesta terça, a polícia prendeu quatro suspeitos de envolvimento no crime.

Conforme a investigação, dois homens entraram na joalheria utilizando bonés e renderam três funcionárias.

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Após roubarem as joias, os criminosos trancaram as vítimas no banheiro da loja e deixaram o shopping caminhando. Do lado de fora, um terceiro integrante do grupo aguardava em um veículo para auxiliar na fuga.