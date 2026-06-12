Vereador é suspeito de matar cão comunitário a tiros em Cidreira

O vereador Everton Oliveira da Costa, conhecido como Everton Coisa Boa (PL), é suspeito de ter matado a tiros um cão comunitário em Cidreira, no Litoral Norte. O caso aconteceu no bairro Parque dos Pinos, no início da tarde desta sexta-feira (12).

A Brigada Militar foi acionada por moradores que relataram ter ouvido disparos de arma de fogo na região.

Segundo o delegado Marco Swirski, o vereador e testemunhas já foram ouvidos pela polícia. O caso é investigado como crime de maus-tratos contra animal doméstico.

Em resposta à reportagem, Everton negou envolvimento no caso e afirmou atuar em defesa da causa animal.

O vereador, que é proprietário de um estabelecimento comercial, disse que funcionários podem confirmar que ele estava no local no momento dos disparos. Ele também informou possuir registro de posse de arma e declarou ter entregado o armamento à polícia para a realização de perícia.