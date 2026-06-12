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Vereador é suspeito de matar cão comunitário a tiros em Cidreira

Everton Coisa Boa (PL) negou envolvimento no caso e afirmou atuar em defesa da causa animal

Rochane Carvalho

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