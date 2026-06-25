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Vereador é preso em SP por envolvimento com empresa de ônibus ligada ao PCC

Foram expedidos cinco mandados de prisão temporária e 103 de busca e apreensão em 13 cidades da capital paulista e de Minas Gerais

Estadão Conteúdo

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