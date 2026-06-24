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Turista espanhola é detida por injúria racial no aeroporto de Guarulhos; veja o que se sabe sobre o caso

Após atraso no desembarque de voo, passageira afirmou que só havia "macacos lá fora", conforme relatos de passageiros

Zero Hora

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