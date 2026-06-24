Turista espanhola é detida por injúria racial no aeroporto de Guarulhos; veja o que se sabe sobre o caso

Crime aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. NELSON ALMEIDA,AFP / AFP

Uma turista espanhola foi presa na madrugada desta quarta-feira (24) suspeita de injúria racial no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A mulher estava em um voo da Latam que partiu de São Luis e pousou na cidade paulista na noite de terça-feira (23).

No desembarque do voo, os passageiros precisaram aguardar, pois não havia escada disponível para saída do avião. Foi então que a turista espanhola teria dito que o desembarque estava atrasado pois "só havia macacos lá fora", conforme relatos de passageiros.

Funcionários da Latam acionaram a Polícia Federal (PF), que prendeu a mulher ainda na pista do aeroporto, após o desembarque A PF informou ao g1 que a passageira foi autuada por injúria racial, está presa e ainda aguarda pela audiência de custódia. O nome da turista não foi divulgado.

A Latam se pronunciou sobre o ocorrido em nota, ressaltando que a PF foi acionada e que a companhia "condena qualquer manifestação de racismo ou discriminação" (leia abaixo).

Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.

O crime de injúria racial

A passageira espanhola foi detida pelo crime de injúria racial, que ocorre quando há a ofensa da honra de alguém a partir da raça, cor, etnia, religião ou origem.

No Brasil, a pena para o crime de injúria racial varia de dois a cinco anos de reclusão, com possibilidade de alteração dependendo do contexto em que foi cometido o crime, além de multa.

Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 14.532, que equipara a injúria racial ao racismo. Por isso, o delito se tornou inafiançável e imprescritível.

Leia Mais Diogo Nogueira enfrenta problema nas cordas vocais após infecção e suspende agenda de shows

O que disse a Latam

Em nota enviada para o g1, a Latam informou que "o tempo para desembarque dos clientes do voo LA3613 (São Luís-Guarulhos) foi impactado pela indisponibilidade imediata de escadas cobertas, item necessário para garantir o desembarque seguro dos passageiros em meio às fortes chuvas registradas em São Paulo". Segundo a companhia, "os clientes que perderam conexões receberam assistência".

A empresa ainda ressaltou que "inexiste qualquer justificativa para a agressão aos seus funcionários por uma cliente a bordo. Nesse sentido, diante da ocorrência, a Polícia Federal foi acionada para acompanhar o desembarque da passageira".