Três pessoas são presas em operação contra roubos e furtos de veículos em Porto Alegre

Ação aconteceu nos bairros Bom Jesus, Mário Quintana, Rubem Berta e Restinga, além de Alvorada. Polícia Civil / Divulgação

Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (23), na Operação Desmonte III, que tem como alvos suspeitos de praticar roubos e furtos de motos e carros em Porto Alegre. A ação também combate a adulteração de sinais identificadores de veículos.

A operação tem quatro alvos — um deles segue sendo procurado. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em casas e oficinas mecânicas nos bairros Bom Jesus, Mário Quintana, Rubem Berta e Restinga, na Capital, além de Alvorada.

Segundo a delegada Jeiselaure Souza, titular da Delegacia de Roubo de Veículos, nesta fase da operação o foco é, principalmente, combater os crimes que tem motos como alvo.

— Já localizamos motos 40 minutos depois da subtração já desmanchadas. O foco é combater toda a cadeia criminosa ou seja, as oficinas que revendem essas peças, as pessoas que compram, todos os indivíduos que, de alguma forma, contribuem para a prática destes crimes estão sujeitos à prisão em flagrante.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos do Deic, com o apoio da Delegacia de Controle Técnico e Fiscalização e da Brigada Militar, com participação de 79 agentes.

Investigação

As etapas anteriores da ação ocorreram no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, em setembro do ano passado, para aumentar o monitoramento e a fiscalização em pontos considerados críticos pelas autoridades da Capital.

O foco é restringir a atuação de criminosos envolvidos em furtos e roubos de veículos e na comercialização clandestina de peças.

Em 2025, seis pessoas foram presas em flagrante. Além disso, foram apreendidas armas, 10 motocicletas com indícios de adulteração e diversas peças de veículos.