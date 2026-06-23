Três pessoas são presas em operação contra roubos e furtos de veículos em Porto Alegre

Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (23), na Operação Desmonte III, que tem como alvos suspeitos de praticar roubos e furtos de motos e carros em Porto Alegre. A ação também combate a adulteração de sinais identificadores de veículos.
A operação tem quatro alvos — um deles segue sendo procurado. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em casas e oficinas mecânicas nos bairros Bom Jesus, Mário Quintana, Rubem Berta e Restinga, na Capital, além de Alvorada.
Segundo a delegada Jeiselaure Souza, titular da Delegacia de Roubo de Veículos, nesta fase da operação o foco é, principalmente, combater os crimes que tem motos como alvo.
— Já localizamos motos 40 minutos depois da subtração já desmanchadas. O foco é combater toda a cadeia criminosa ou seja, as oficinas que revendem essas peças, as pessoas que compram, todos os indivíduos que, de alguma forma, contribuem para a prática destes crimes estão sujeitos à prisão em flagrante.
A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos do Deic, com o apoio da Delegacia de Controle Técnico e Fiscalização e da Brigada Militar, com participação de 79 agentes.
Investigação
As etapas anteriores da ação ocorreram no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, em setembro do ano passado, para aumentar o monitoramento e a fiscalização em pontos considerados críticos pelas autoridades da Capital.
O foco é restringir a atuação de criminosos envolvidos em furtos e roubos de veículos e na comercialização clandestina de peças.
Em 2025, seis pessoas foram presas em flagrante. Além disso, foram apreendidas armas, 10 motocicletas com indícios de adulteração e diversas peças de veículos.
A investigação conseguiu reconhecer como funciona a divisão de tarefas entre os suspeitos e identificar quais são os responsáveis pela coordenação das atividades, adulteração de sinais identificadores, receptação dos bens e pela execução direta dos furtos e roubos de veículos.