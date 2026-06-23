Segurança

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Três pessoas são presas em operação contra roubos e furtos de veículos em Porto Alegre

Ofensiva cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em casas e oficinas mecânicas

Kathlyn Moreira

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