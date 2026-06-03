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Três pessoas são presas em investigação sobre homicídio na região central do RS

Ofensiva, em quatro cidades, teve como alvo suspeitos de envolvimento em assassinato ligado à disputa entre facções pelo tráfico na Quarta Colônia

Amanda Boeira

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