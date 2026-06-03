Três pessoas são presas em investigação sobre homicídio na região central do RS

Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em maio. Polícia Civil / Divulgação

Três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (3) durante operação da Polícia Civil que investiga homicídio ocorrido em maio em Agudo, na Região Central.

Foram cumpridos sete mandados de prisão em Santa Maria, Agudo, Faxinal do Soturno e São Pedro do Sul.

Foram presos um homem e duas mulheres — os nomes deles não foram divulgados. Eles têm entre 18 e 54 anos. Todos tinham antecedentes.

Além disso, dois dos alvos já estavam no Presídio de Agudo. Outros dois cumpriam pena com tornozeleira eletrônica.

O homicídio

O crime aconteceu em 18 de maio./ O corpo de Marcos Roberto Nascimento da Silveira, de 37 anos, foi encontrado em um arroio na Linha Teutônia.