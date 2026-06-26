Três pessoas são executadas dentro de casa no bairro Passo das Pedras, em Porto Alegre

Crime aconteceu na Rua Antônia Vilma Lago, acesso B1, na zona norte de Porto Alegre. Raí Quadros / Agência RBS

Dois homens e uma mulher foram executados no início da madrugada desta sexta-feira (26) dentro de uma residência no bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre. O crime aconteceu na Rua Antônia Vilma Lago, acesso B1.

Conforme a Polícia Civil, a mulher foi identificada como Lauren Eduarda Rodrigues Borba, 20 anos. Os dois homens ainda não foram identificados.

Duas vítimas estavam no interior da residência. A terceira estava do lado de fora do imóvel. Ainda não há detalhes sobre como o crime foi cometido.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Até o momento, ninguém foi preso.

Outro ataque pode estar relacionado

A mesma delegacia investiga se o caso tem relação com o homicídio de um adolescente no bairro Mário Quintana, na noite de quinta-feira (25). No entanto, ainda não confirmação de conexão entre os crimes.

João Vittor Veiga Silveira, 16 anos, foi morto a tiros em um ataque que deixou outros dois jovens feridos, um de 19 anos e outro de 22.