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Três homens são presos suspeitos de se passarem por policiais para assaltar pedestres; veja vídeo

Alvos teriam usado carros alugados para se aproximar das vítimas. Dois são irmãos

Gustavo Gossen

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