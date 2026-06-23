Três homens são presos suspeitos de se passarem por policiais para assaltar pedestres; veja vídeo

Três homens foram presos por suspeita de assaltarem pedestres em paradas de ônibus e nas ruas de Porto Alegre e da Região Metropolitana. Eles são alvos da Operação Impostores, realizada no início da manhã desta terça-feira (23). Dois deles são irmãos.
Conforme a Polícia Civil, eles cometiam os assaltos à mão armada e se passando por policiais. Utilizando carros alugados, eles se aproximavam das vítimas afirmando ser da polícia antes de anunciar o assalto.
A ação conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Canoas aponta que os investigados pertentem a uma facção criminosa originada no tráfico de drogas na Capital.
Em apenas uma semana, por exemplo, foram 11 roubos, sendo oito em Canoas, dois em Alvorada e um em Porto Alegre. O item mais levado foram os aparelhos celulares dos pedestres.
— Os crimes ocorreram entre meia-noite e 6h. Eles escolhiam esse horário para abordar vítimas que estão ou saindo do trabalho ou de universidades à noite ou saindo de casa logo cedo e se aproveitando dessa vulnerabilidade — afirma o delegado Cristiano Reschke.