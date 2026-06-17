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"Tira o sangue de um bicho que tá mal": mensagens entre policial civil e Paula Lopes indicam produção de laudos falsos

Inquérito ainda será compartilhado com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil para que se apure a responsabilidade da servidora. Ex-secretária do Bem-Estar Animal de Canoas foi presa por estelionato no início dessa semana

Isadora Garcia

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