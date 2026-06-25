Tentativa de roubo contra vizinho de policial é principal hipótese em caso com dois mortos em Cachoeirinha

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que uma tentativa de roubo motivou a ocorrência que terminou com dois suspeitos mortos e um terceiro ferido na noite de quarta-feira (24), em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Segundo a investigação, os três homens tentavam roubar o vizinho de um brigadiano de folga, quando o policial ouviu pedidos de socorro vindos da casa ao lado e interveio.

A Polícia Civil não divulgou as identidades, mas a reportagem de Zero Hora apurou que os dois suspeitos mortos são Carlos Roberto Gonçalves Caldeira e Joel dos Santos Nunes.

Apesar de a tentativa de roubo ser, neste momento, a principal linha de investigação, a polícia não descarta outras hipóteses. O suspeito que sobreviveu aos disparos é sogro de um dos homens mortos e deverá prestar um novo depoimento.

Segundo o delegado Ernesto Prestes, a primeira versão apresentada por ele é considerada inconsistente e será confrontada com os demais elementos reunidos durante a investigação. O delegado não detalhou quais pontos da versão serão verificados.

Além de esclarecer a motivação do ataque, os investigadores vão reconstruir a dinâmica da ocorrência por meio de mais depoimentos, perícias e outras diligências.

Entenda o caso

O ataque aconteceu na Avenida Frederico Augusto Ritter. Conforme a investigação, os três suspeitos agrediam um homem de 55 anos com golpes de facão e de pé de cabra quando o brigadiano efetuou disparos contra o grupo. Carlos Roberto e Joel morreram durante o deslocamento para atendimento médico.

O terceiro suspeito foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Ele passou por cirurgia, não corre risco de vida e permanece sob custódia policial. Após receber alta, deverá ser encaminhado ao sistema prisional.