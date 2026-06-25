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Tentativa de roubo contra vizinho de policial é principal hipótese em caso com dois mortos em Cachoeirinha

Polícia Civil aponta que três homens atacavam um morador de 55 anos quando foram surpreendidos pelo brigadiano de folga

Airton Lemos

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