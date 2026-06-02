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Preso homem que fugiu após tentativa de roubo a revenda de carros que terminou em morte de suspeito em Porto Alegre

Dono do estabelecimento e uma mulher ficaram feridos e passaram por cirurgia. Caso ocorreu na Avenida Protásio Alves

Airton Lemos

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