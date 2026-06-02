Preso homem que fugiu após tentativa de roubo a revenda de carros que terminou em morte de suspeito em Porto Alegre

A Brigada Militar prendeu na noite de segunda-feira (1º) um suspeito de envolvimento na tentativa de roubo a uma revenda de veículos no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Ele havia conseguido fugir após a ação criminosa, que terminou com outro assaltante morto e duas pessoas feridas. O caso ocorreu na Avenida Protásio Alves.
Equipes de inteligência do 20º Batalhão de Polícia Militar localizaram o homem no bairro Passo das Pedras, na Zona Norte, em uma operação realizada em parceria com o 11º BPM, responsável pelo atendimento inicial da ocorrência. Ele estava em um imóvel da região.
Durante a abordagem, ele admitiu participação no crime. O homem também apresentava ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico antes de ser apresentado à Polícia Civil.
O crime e a investigação
A investigação aponta que dois homens armados chegaram de motocicleta a revenda de veículos e anunciaram o assalto. Houve reação de uma terceira pessoa, ainda não identificada, e troca de tiros.
O proprietário da loja e uma mulher que passava pela região foram baleados. Conforme apurou a reportagem, ambos passaram por cirurgia e estão em estado estável no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.
Na fuga, a dupla roubou uma caminhonete Haval H6 de um motorista que circulava na região. Eles seguiram em direção à Avenida Carlos Gomes, onde acabaram colidindo contra um ônibus da Carris. Um dos criminosos, que já havia sido atingido por disparos durante a ocorrência, permaneceu no veículo após o acidente e morreu antes de receber atendimento.
Segundo o delegado Luciano Peringer, da 8ª Delegacia de Polícia, ainda não está claro quem foi a pessoa que reagiu à tentativa de roubo. A investigação apura se ela tinha alguma ligação com a revenda, atuava na segurança do local ou apenas passava pela região quando presenciou a ação criminosa.