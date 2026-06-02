Preso homem que fugiu após tentativa de roubo a revenda de carros que terminou em morte de suspeito em Porto Alegre

Equipe de inteligência da Brigada Militar localizou o suspeito. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Brigada Militar prendeu na noite de segunda-feira (1º) um suspeito de envolvimento na tentativa de roubo a uma revenda de veículos no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Ele havia conseguido fugir após a ação criminosa, que terminou com outro assaltante morto e duas pessoas feridas. O caso ocorreu na Avenida Protásio Alves.

Equipes de inteligência do 20º Batalhão de Polícia Militar localizaram o homem no bairro Passo das Pedras, na Zona Norte, em uma operação realizada em parceria com o 11º BPM, responsável pelo atendimento inicial da ocorrência. Ele estava em um imóvel da região.

Durante a abordagem, ele admitiu participação no crime. O homem também apresentava ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico antes de ser apresentado à Polícia Civil.

O crime e a investigação

Veículo roubado pelos suspeitos e utilizada na fuga. Polícia Civil / Divulgação

A investigação aponta que dois homens armados chegaram de motocicleta a revenda de veículos e anunciaram o assalto. Houve reação de uma terceira pessoa, ainda não identificada, e troca de tiros.

O proprietário da loja e uma mulher que passava pela região foram baleados. Conforme apurou a reportagem, ambos passaram por cirurgia e estão em estado estável no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Na fuga, a dupla roubou uma caminhonete Haval H6 de um motorista que circulava na região. Eles seguiram em direção à Avenida Carlos Gomes, onde acabaram colidindo contra um ônibus da Carris. Um dos criminosos, que já havia sido atingido por disparos durante a ocorrência, permaneceu no veículo após o acidente e morreu antes de receber atendimento.