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Suspeito de praticar fraude financeira de mais de R$ 1 milhão é preso em Porto Alegre

Após aplicar o golpe, homem de 31 anos teria saído do país para se engajar no conflito entre a Ucrânia e a Rússia

Júlia Ozorio

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