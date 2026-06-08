Segurança

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Suspeito atropela brigadiano e guarda municipal durante tentativa de fuga em Gravataí

Ação teve início após denúncia de disparos de arma de fogo; indivíduo foi baleado por outro policial e detido

Airton Lemos

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