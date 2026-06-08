Suspeito atropela brigadiano e guarda municipal durante tentativa de fuga em Gravataí

Um policial militar e um guarda municipal ficaram feridos após serem atropelados durante uma tentativa de abordagem na noite deste domingo (7), no bairro Guadalajara, em Gravataí, na Região Metropolitana.

De acordo com a Brigada Militar, a ocorrência começou após uma denúncia de disparos de arma de fogo. Durante as buscas, uma guarnição localizou um veículo suspeito, um HB20, e tentou realizar a abordagem.

Conforme a corporação, o motorista não obedeceu à ordem de parada e avançou com o carro na direção dos policiais, atingindo um brigadiano. Na sequência, durante a tentativa de fuga, também atropelou um guarda municipal que participava da ocorrência.

Um outro policial militar efetuou disparos contra o veículo para interromper a fuga. O condutor foi atingido e detido no local.

O suspeito, de 30 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Dom João Becker. Segundo atualização da manhã de segunda-feira, o quadro dele é grave e ele segue internado.

O policial militar e o guarda municipal também receberam atendimento na mesma instituição. O brigadiano sofreu uma lesão no joelho e o guarda teve uma torção de tornozelo. Os dois já receberam alta.

Durante a ocorrência, os policiais encontraram no interior do veículo munições intactas e cápsulas de munição já disparadas. O caso será investigado pela Polícia Civil.