STJ nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra, presa por suspeita de ligação com o PCC

Deolane foi presa preventivamente em maio. LECO VIANA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta terça-feira (9), a liberdade da influenciadora digital Deolane Bezerra. A advogada está presa desde 21 de maio, por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o g1, os ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Maria Marluce Caldas e Messod Azulay Neto entenderam que não cabe uma intervenção do STJ neste momento. Eles justificaram que outros pedidos de liberdade para a influenciadora estão pendentes de análise nas instâncias inferiores.

A Quinta Turma do STJ recomendou que o Tribunal de Justiça de São Paulo dê celeridade à análise dos recursos da defesa da influenciadora.

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A defesa de Deolane sustentou que não há requisitos legais para a prisão preventiva da influenciadora, alegando que não haveria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Os advogados ainda argumentaram que as provas reunidas pela investigação já estão sob poder das autoridades.

Relembre o caso

A influenciadora foi presa durante a Operação Vérnix, da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com as investigações, a Deolane teria captado grandes volumes de recursos provenientes de uma transportadora controlada pela facção.

À Folha de São Paulo, o promotor de Justiça Lincoln Gakiya afirmou que Deolane tem uma relação direta e íntima com a família de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, o principal líder do PCC. Segundo ele, o aumento do patrimônio da influenciadora é incompatível com a renda declarada.

No dia seguinte à prisão, a defesa da advogada afirmou que ela é inocente das acusações e protocolou um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São, Paulo requisitando a prisão domiciliar. O argumento é que Deolane é mãe de uma menor de idade.

Presa em 2024

Esta é a segunda prisão de Deolane. A influenciadora já havia sido detida em setembro de 2024 em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.