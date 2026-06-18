Segurança

Decisão judicial
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STJ manda soltar professor de Direito suspeito de 12 crimes sexuais contra 10 mulheres no RS

Conrado Paulino da Rosa é réu pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável, violência psicológica e cárcere privado

Vitor Rosa

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Élis Rodrigues

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Gabriela Plentz

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