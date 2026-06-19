Segurança

Audiência inadequada
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STF anula absolvição e determina novo julgamento do caso Mariana Ferrer

Durante depoimento realizado em 2020, o advogado do acusado questionou as roupas usadas pela influenciadora, sua vida sexual e afirmou que ela posava para fotos em "posições ginecológicas"

Agência Brasil

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