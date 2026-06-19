STF anula absolvição e determina novo julgamento do caso Mariana Ferrer

O crime aconteceu 2018 em uma boate de Florianópolis. Mariana Ferrer Instagram / Reprodução / Reprodução

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, nesta quinta-feira (18), a anulação do processo que absolveu o empresário André de Camargo Aranha da acusação de estupro da influenciadora digital Mariana Ferrer.

Com a decisão, o processo agora deverá ser julgado novamente pela Justiça de Santa Catarina. O juiz e o promotor que atuaram no caso não poderão participar do novo processo.

Durante depoimento realizado em 2020, o advogado do acusado questionou as roupas usadas pela influenciadora, sua vida sexual e afirmou que ela posava para fotos em "posições ginecológicas".

Votação

O voto condutor do julgamento foi decretado pelo ministro Alexandre de Mores.

Segundo o ministro, Mariana foi alvo de humilhação e comentários machistas do advogado.

— Não há nenhuma dúvida de que houve total desrespeito aos direitos fundamentais da vítima. Houve revitimização, tratamento cruel e desumano. É vergonhoso a forma como a vítima foi tratada durante a audiência — afirmou.

Moraes ainda ressaltou que o depoimento de Marina foi cerceado pela postura do advogado e pela conduta do juiz e do promotor do caso que não tomaram providências.

— Não houve o depoimento lícito da vítima. Se uma das provas mais importantes em crimes sexuais é o depoimento da vítima, nós temos um problema. Não tenho nenhuma dúvida de que a audiência é nula — completou.

Luiz Fux também teceu críticas ao juíz do caso declarando que ele "não nasceu para a magistratura".

— Vi uma cena que nunca imaginei na minha vida. Um magistrado assistir passivamente a agressão de uma pessoa que foi vítima — comentou.

Cármen Lúcia

A ministra Cármen Lúcia, única mulher na Corte, disse que o caso chama atenção pela "conduta imoral e inconstitucional" do juiz do caso.

— Onde o preconceito fala, a Justiça cala. Não tenho dúvida de que, em numerosíssimas situações, nós mulheres somos culpadas e condenadas porque somos o que somos e gostamos de ser — afirmou.

A ministra também acrescentou que as vítimas de estupro são desencorajadas a denunciar os casos por vergonha.

"O número (alto) de mulheres que sofrem estupro e não denunciam é porque a gente tem vergonha, fica sem saber que comportamento adotar. Para falar com o parceiro, a gente tem medo da reação do outro", completou.

Defesa

Durante o julgamento, a advogada representante do acusado, Dora Cavalcanti, defendeu a manutenção da absolvição.

— Seria impossível superar os motivos que levaram à absolvição do recorrido em primeiro grau, com pedido de absolvição apresentado pelo Ministério Público, diante de um acervo probatório construído, não só na fase de investigação, mas ao longo de uma instrução probatória profunda e cuidadosa, que deixou impossível sustentar a tese da denúncia — afirmou.

Lei Mari Ferrer

Após o episódio, em novembro de 2021, foi publicada a Lei 14.245, que prevê punição para atos contra a dignidade de vítimas de violência sexual e das testemunhas durante interrogatórios.

Em 2024, o STF também fixou a proibição de desqualificação de vítimas de crimes sexuais em audiências na Justiça e interrogatórios policiais.

Relembre o caso

O caso teria ocorrido no dia 15 de dezembro de 2018. Mariana relatou ter sido dopada e, então, estuprada no beach club, onde trabalhava como embaixadora. Ela divulgou em suas redes sociais os vídeos do circuito de segurança da boate, nos quais aparece se apoiando na parede para conseguir andar, e a foto do vestido que usava naquela noite todo ensaguentado — ela era virgem na época.

De acordo com informações divulgadas pela revista Marie Claire, os exames realizados por autoridades em Mariana comprovaram que houve conjunção carnal — ou seja, uma introdução completa ou incompleta do pênis na vagina. Além disso, sêmen de André foi encontrado na calcinha da blogueira, e a ruptura do hímen, comprovada.