Segurança

Decisão judicial
Notícia

Spotify exclui playlists que estimulam violência entre adolescentes: "Músicas voltadas para massacres em escolas", diz promotor

Núcleo de Prevenção à Violência Extrema, do Ministério Público do RS, obteve liminar para derrubar conteúdos e contas que estimulavam violência entre crianças e adolescentes

Diego Nuñez

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS