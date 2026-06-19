Serviço inédito no RS oferece hospedagem temporária para vítimas de violência; veja como funciona

Um termo de cooperação firmado pelo Ministério Público (MP) entre Polícia Civil e prefeitura de Santa Maria, na Região Central, passa a garantir atendimento emergencial para vítimas de violência que precisem deixar suas casas e que não tenham para onde ir.

A iniciativa tem como objetivo amparar pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente durante a noite, nos fins de semana e feriados, períodos em que a rede de atendimento costuma ter menor disponibilidade.

Como vai funcionar

Pelo protocolo estabelecido, cabe ao delegado ou ao promotor plantonista identificar a necessidade de acolhimento durante o registro da ocorrência.

Após essa avaliação, a prefeitura é acionada para realizar o encaminhamento da vítima a um dos hotéis credenciados. Para agilizar o processo, foi criado um fluxo de atendimento específico e um telefone exclusivo para a demanda.

Além da estadia temporária, a vítima poderá receber atendimento social e de saúde no próximo dia útil, caso haja necessidade.

Medida partiu da necessidade

A medida é resultado de uma integração entre município e governo do Estado e é considerada inédita no Rio Grande do Sul.

A proposta surgiu a partir da constatação de que algumas vítimas de violência não contavam com alternativas de encaminhamento durante os períodos de plantão, principalmente idosos, pessoas em situação de rua e adultos com sofrimento mental.

Segundo a promotora de Justiça Giani Saad, responsável pelo Núcleo Bem-Me-Quer, que acompanha o acolhimento humanizado, há situações em que a vítima não pode voltar para casa, porque o agressor é um familiar, mas ainda não existem elementos suficientes para determinar o afastamento imediato.

— Há situações em que o idoso é agredido, ou o morador de rua, ou pessoa com sofrimento mental. E essas pessoas, por muitas vezes, não podem ficar na companhia do agressor, que infelizmente, também é um familiar — explicou a promotora.

Conforme a Polícia Civil, antes da criação do serviço, algumas pessoas chegavam a pernoitar na própria Delegacia de Pronto Atendimento para não voltar para casa.

A medida já está em vigor. Nos próximos dias, a prefeitura de Santa Maria deve lançar um edital para o credenciamento da rede hoteleira. Até a conclusão desse processo, o Executivo informou que continuará garantindo hospedagem às vítimas que necessitarem do atendimento.