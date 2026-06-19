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Serviço inédito no RS oferece hospedagem temporária para vítimas de violência; veja como funciona

Medida prevê encaminhamento para hotéis credenciados durante a noite, fins de semana e feriados, quando não há outra alternativa de acolhimento

Tayline Manganeli

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