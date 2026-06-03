Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Segurança de banco é preso suspeito de furtar armas de cofre da própria agência em Alvorada; veja vídeo

Homem de 32 anos teria quebrado um vidro para acessar o interior do estabelecimento durante a madrugada; três revólveres foram levados

Madu Brito

Matheus Goulart

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS