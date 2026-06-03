Segurança de banco é preso suspeito de furtar armas de cofre da própria agência em Alvorada; veja vídeo

Um homem, funcionário da empresa de segurança responsável por uma agência do Banco do Brasil, foi preso em flagrante pela Polícia Civil sob suspeita de invadir o banco e furtar armas de fogo do local, em Alvorada, na Região Metropolitana.
O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (1º) e teve como alvo armas pertencentes à empresa encarregada da segurança da agência.
De acordo com a investigação, o suspeito, de 32 anos, teria invadido o local durante a noite usando um capacete de motociclista.
Ele quebrou um vidro para acessar o interior da agência e conseguiu retirar três armas que estavam guardadas em um cofre. O homem foi autuado por furto qualificado, com as agravantes de rompimento de obstáculo e subtração de arma de fogo.
Após o registro da ocorrência, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
— A investigação prossegue para identificar outros envolvidos e apurar para quem as armas foram entregues — afirma o delegado Gabriel Casanova.
A reportagem entrou em contato com o Banco do Brasil e aguarda posicionamento.