Segurança de banco é preso suspeito de furtar armas de cofre da própria agência em Alvorada; veja vídeo

Um homem, funcionário da empresa de segurança responsável por uma agência do Banco do Brasil, foi preso em flagrante pela Polícia Civil sob suspeita de invadir o banco e furtar armas de fogo do local, em Alvorada, na Região Metropolitana.

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (1º) e teve como alvo armas pertencentes à empresa encarregada da segurança da agência.

De acordo com a investigação, o suspeito, de 32 anos, teria invadido o local durante a noite usando um capacete de motociclista.

Ele quebrou um vidro para acessar o interior da agência e conseguiu retirar três armas que estavam guardadas em um cofre. O homem foi autuado por furto qualificado, com as agravantes de rompimento de obstáculo e subtração de arma de fogo.

Após o registro da ocorrência, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

— A investigação prossegue para identificar outros envolvidos e apurar para quem as armas foram entregues — afirma o delegado Gabriel Casanova.