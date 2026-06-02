Segurança

Violência contra a mulher
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"São crimes em escalada, que começam no psicológico", diz psiquiatra forense sobre aumento de feminicídios no RS

De janeiro a maio deste ano, Estado registrou 36 crimes desse tipo, um acréscimo de 20% no comparativo com o mesmo período do ano passado

Leticia Mendes

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