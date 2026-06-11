Registros de feminicídios e latrocínios aumentam, enquanto homicídios caem em maio no RS

Amigos fizeram protesto na casa de Isabella Borges da Rosa Pacheco, 22 anos, morta em Porto Alegre no dia 9 de maio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul registrou aumento nos casos de feminicídio e latrocínio em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (11) pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) e contrastam com a redução observada nos homicídios e em outros indicadores criminais.

Segundo o levantamento, os feminicídios passaram de três para sete casos entre maio de 2025 e maio de 2026. Já os latrocínios — roubos com morte — dobraram no período, passando de três para seis ocorrências.

Os homicídios, por outro lado, caíram 7%, de 88 para 82 casos. Os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), indicador que reúne homicídios, feminicídios e latrocínios, também apresentaram redução de 6%, passando de 112 para 105 registros.

O secretário da Segurança Pública, Mario Ikeda, afirmou que a queda dos homicídios reforça uma tendência observada nos últimos meses, mas destacou que o aumento dos feminicídios segue como um dos principais desafios da área.

— O recuo contínuo dos crimes violentos letais e dos homicídios confirma que não se trata de um resultado isolado, mas de um processo sustentado. Ao mesmo tempo, seguimos atentos a desafios importantes, como o aumento dos feminicídios, que exige a intensificação das políticas de proteção às mulheres — afirmou.

Roubos de veículos têm décima queda consecutiva

Os dados também apontam redução nos principais crimes patrimoniais. Os roubos de veículos caíram 50% em maio, passando de 208 para 104 ocorrências. Foi o décimo mês consecutivo de retração na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os roubos a pedestres diminuíram 30%, passando de 1.088 para 758 registros. Segundo a SSP, este foi o nono mês seguido de queda e o segundo melhor resultado da série histórica para esse indicador.

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Também houve redução nos roubos em transporte coletivo, que passaram de 21 para sete casos, queda de 67%. Já os crimes em estabelecimentos comerciais recuaram 24%, passando de 343 para 259 ocorrências.