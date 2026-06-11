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Registros de feminicídios e latrocínios aumentam, enquanto homicídios caem em maio no RS

Dados divulgados nesta quinta-feira (11) pela Secretaria de Segurança Pública também apontam que roubos de veículos caíram 50%

Airton Lemos

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