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Em lar temporário
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"Querido" e "ativo": entenda a história de Dudu, cachorro sem duas patas que foi resgatado durante prisão de ex-secretária de Canoas

Cão não tem parte das pernas dianteiras devido às condições em que foi encontrado na rua. Segundo "dinda" do animal, Paula Lopes buscou o tratamento para ele

Isadora Garcia

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Ronaldo Bernardi

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