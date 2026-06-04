Segurança

Inquérito finalizado
Notícia

Produtor rural é indiciado por mortes de três pessoas da mesma família em Santa Cruz do Sul

Investigação foi concluída nesta quarta-feira (3). Vespasiano Giehl, 36 anos, permanece preso preventivamente

Airton Lemos

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