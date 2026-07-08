Segurança

Sistema carcerário
Notícia

Entramos na Cadeia Pública de Porto Alegre: veja como está o antigo Central 10 meses após reabertura

Atualmente, 96% das vagas do presídio estão ocupadas. Presos uniformizados trabalham para o funcionamento da casa e têm oportunidade de estudar

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Gabriela Plentz

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