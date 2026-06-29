Policial investigada por auxiliar ex-secretária de Canoas em esquema de eutanásias e estelionato é afastada

Na primeira fase da operação Carrasco, foram encontrados animais mortos em freezer, em setembro de 2025. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A policial civil Mari da Cunha Menezes foi afastada da corporação na manhã desta segunda-feira (29). A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. Ela é uma das investigadas na segunda fase da operação Carrasco, deflagrada em 15 de junho.

Mari atua no Cartório dos Animais da 15ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. Ela foi indiciada por quebra de sigilo funcional na última sexta-feira (26). Segundo a polícia, ela falsificou laudos e forneceu informações privilegiadas a Paula Lopes, ex-secretária do Bem-Estar Animal de Canoas, suspeita de maus-tratos e estelionato em esquema de eutanásias de cães e gatos.

O objetivo das ações da policial era permitir que Paula tivesse a posse de animais doentes. A investigação concluiu que a ex-secretária se apropriava de doações feitas para auxiliar no tratamento de cães e gatos doentes enquanto ordenava eutanásias. Ela criava campanhas a partir da própria ONG, o Instituto Paula Lopes.

Paula está presa desde 15 de junho. Além das duas, foram indiciados a veterinária Tainara Harth e o marido de Paula Lopes, Marcelo Vieira.