Segurança

Mudança na investigação
Notícia

Polícia prende vizinho por morte de mulher baleada dentro de casa em Capão da Canoa

Investigação descartou hipótese de latrocínio. Motivação teria sido por desavenças com umas das vítimas

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS