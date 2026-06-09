Segurança

Prejuízo de R$ 268 mil
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Polícia prende quatro suspeitos de envolvimento em assalto a joalheria em shopping de Porto Alegre

Cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira; uma pessoa segue foragida

Guilherme Milman

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