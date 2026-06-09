Polícia prende quatro suspeitos de envolvimento em assalto a joalheria em shopping de Porto Alegre

Assalto a joalheria de shopping aconteceu no dia 23 de abril. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta terça-feira (9) resultou na prisão de quatro suspeitos de participação no assalto à joalheria Safira do Bourbon Shopping Ipiranga, em Porto Alegre, em 23 de abril.

De acordo com a polícia, o prejuízo causado pelo roubo foi estimado em R$ 268 mil. Um dos objetivos da operação era tentar localizar parte da mercadoria, o que não foi possível.

— A gente vai tentar identificar a destinação dessas joias. Além disso, queremos mais elementos de provas através dos celulares que foram apreendidos para identificar se havia mais pessoas envolvidas no crime — afirma o delegado Gabriel Casanova, responsável pela ação.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Um suspeito de participar do assalto não foi localizado. Ele já estava foragido após ter violado o regime semiaberto, pelo qual cumpria pena por outro crime de roubo.

Segundo a investigação, os cinco alvos da operação tiveram participação direta no roubo, sendo quatro homens e uma mulher. Ainda conforme a polícia, dois deles entraram na joalheria utilizando bonés e renderam três funcionárias do estabelecimento.

Os policiais apuraram que eles utilizavam também outros disfarces, possivelmente barbas falsas. Porém, pelas imagens obtidas, não é possível identificar com certeza, segundo o delegado.

Após roubarem as joias, os criminosos trancaram as vítimas no banheiro da loja e deixaram o shopping caminhando. Do lado de fora, um terceiro integrante do grupo aguardava em um veículo para auxiliar na fuga.