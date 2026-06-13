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Litoral Norte
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Polícia prende homem que confessou ter matado vizinha em Capão da Canoa

Suspeito havia sido solto, mas foi capturado novamente neste sábado (13). Uma vítima segue em estado crítico

Kyane Sutelo

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