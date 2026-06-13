Polícia prende homem que confessou ter matado vizinha em Capão da Canoa

Suspeito foi preso em flagrante, acabou liberado e, depois, foi preso preventivamente. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu preventivamente, neste sábado (13), o homem que confessou ter matado a vizinha em Capão da Canoa, no litoral norte do Estado. O suspeito, de 21 anos, foi localizado no município de Itati, durante a Operação Déjá-Vu. A identidade dele não foi divulgada.

O crime aconteceu na quarta-feira (10), em Arroio Teixeira, distrito do município litorâneo. O preso confessou aos policiais que teria sido o autor dos disparos contra Claudia de Souza, 52 anos, e o companheiro dela, Moacir de Oliveira, 61 anos. O homem ferido está em situação crítica.

A Polícia Civil já havia capturado o suspeito na quinta-feira (11), mas ele foi solto após a Justiça não homologar a prisão em flagrante. Conforme as autoridades policiais, foi feito, então, o pedido de prisão preventiva, que foi homologado pelo juiz de plantão.

O automóvel e a arma usada no crime ainda não foram localizados, segundo o delegado responsável pelo caso, Marco Swirski. De acordo com testemunhas, o homem tinha divergências pessoas com as vítimas.