Segurança

Em Charqueadas
Notícia

Polícia Penal assume Penitenciária Estadual do Jacuí após mais de 30 anos de administração da Brigada Militar

Com a transferência da gestão, cerca de 200 brigadianos passarão a reforçar o policiamento nas ruas

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS