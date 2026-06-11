Polícia investiga morte de casal atacado dentro de casa em Capão da Canoa

A Polícia Civil investiga a morte de um casal no distrito de Arroio Teixeira, em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O caso aconteceu por volta das 8h30min de quarta-feira (10). No entanto, familiares encontraram a mulher já sem vida dentro de casa por volta das 13h, na Rua Taquara.

O marido dela também estava no local e foi ferido com gravidade. Ele chegou a ser encaminhado para atendimento, mas não resistiu. Eles foram identificados como Claudia de Souza, 52 anos, e Moacir de Oliveira, 61.

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Conforme o delegado Marco Swirski, a carteira de uma das vítimas foi roubada, assim como um veículo Renault Clio vermelho. A primeira hipótese é de que o caso seja um latrocínio.