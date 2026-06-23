Polícia investiga morte de bebê de sete meses em Porto Alegre; mãe e padrasto foram presos por suspeita de maus-tratos

Investigação busca saber se criança chegou sem vida à UPA na Zona Leste. RBS TV / Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de uma bebê de sete meses após a criança ter sido levada para a unidade de pronto atendimento (UPA) da Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, na segunda-feira (22).

Conforme a delegada Alice Fernandes, titular da 3ª Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a menina apresentava diversas lesões pelo corpo. Profissionais da UPA acionaram a polícia ao identificarem indícios de maus-tratos.

Segundo a delegada, a mãe da criança e o padrasto foram presos em flagrante e são suspeitos pela morte da bebê.

— Ainda precisamos aguardar o laudo pericial para determinar a extensão dessas lesões. Algumas aparentavam, inclusive, ser mais antigas — afirmou Alice Fernandes.

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A bebê era filha da mulher presa. Já o homem detido no caso é apontado pela investigação como padrasto da menina. Os dois suspeitos permanecem presos à disposição da Justiça.

Investigação

A causa da morte ainda será determinada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Os laudos também deverão apontar a extensão das lesões encontradas no corpo da criança e ajudar a esclarecer as circunstâncias do óbito. A investigação busca confirmar se a bebê morreu após dar entrada na unidade de saúde ou se já chegou sem vida ao local.

De acordo com a delegada, a polícia trabalha para identificar a dinâmica dos fatos e a eventual responsabilidade do casal. Os investigadores também apuram se os maus-tratos eram recorrentes.