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Polícia investiga morte de bebê de sete meses em Porto Alegre; mãe e padrasto foram presos por suspeita de maus-tratos

Criança foi levada para a UPA do bairro Bom Jesus, onde profissionais acionaram a polícia após identificarem lesões

Airton Lemos

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