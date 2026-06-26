Polícia investiga ligação entre sete execuções ocorridas nesta semana em Porto Alegre

Na terça-feira, dois homens foram baleados no bairro Cristal. Câmera de monitoramento / Reprodução

A polícia investiga se uma disputa entre dois grupos ligados ao tráfico de drogas está por trás das sete execuções ocorridas durante esta semana em Porto Alegre. Foram duas mortes no bairro Cristal na terça-feira (23), duas no Mário Quintana, na noite de quinta-feira (25), e outras três mortes no bairro Passo das Pedras, também na noite de quinta.

A 6° Delegacia de Homicídios investiga as mortes da Zona Sul, e a 5° Delegacia de Homicídios apura os casos das zonas Norte e Leste. Até o momento não há informações de presos.

Para a Brigada Militar, há suspeita de que os crimes estejam relacionados, sendo os dois casos mais recentes represálias ao primeiro.

O comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC), coronel Marcio Luiz da Costa Limeira, afirma que o efetivo foi reforçado nos locais em que os casos ocorreram. Haverá, inclusive, apoio do comando aéreo.

— A ideia é manter o reforço por tempo indeterminado, sem prazo, até que se reestabeleça a tranquilidade nesses pontos de Porto Alegre — afirmou o coronel.

Os casos

No final da tarde de terça-feira, Gabriel Becker de Farias, 30 anos, e Therick Eduardo da Cruz Melo, 25, foram mortos a tiros dentro de uma Range Rover, na Rua Berlim, Vila Pedreira.

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Na noite de quinta, na Rua 6 de Novembro, no bairro Mario Quintana, um adolescente de 16 anos foi morto a tiros e outros dois homens de 19 e 22 anos ficaram feridos. Um dos feridos morreu na madrugada de sexta-feira (26).