Polícia investiga imobiliária de Porto Alegre que teria fechado sem pagar fornecedores e retido dinheiro de condomínios

Condômino procurou a empresa na sexta (5) e encontrou porta trancada. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A 17º Delegacia de Polícia (17ª DP) de Porto Alegre instaurou, nesta segunda-feira (8), um inquérito para investigar a Imobiliária VenezaUno por suposta apropriação indébita. Há registro de pelo menos uma dezena de ocorrências online e em delegacias da cidade.

O empreendimento fica no bairro Floresta e teria encerrado as atividades na semana passada. Conforme clientes, há pagamentos de fornecedores atrasados e dinheiro de caixa de condomínios retido pela imobiliária.

— Foi instaurado o inquérito por apropriação indébita, mas no decorrer da investigação vamos saber quais crimes podem ter sido praticados. Orientamos que as vítimas registrem ocorrência policial em qualquer DP ou na Delegacia Online — recomenda o titular da 17º DP, Raul Vier.

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O delegado Vier afirma que os proprietários da imobiliária ainda serão ouvidos no curso da investigação.

Uma síndica relatou a Zero Hora, de forma anônima, que há 18 anos tem o condomínio administrado pela VenezaUno. Ela diz que até o mês de abril deste ano todos os pagamentos estavam em dia.

— Estranhamos muito, pois a imobiliária sempre cumpriu com os acordos. Temos 30 apartamentos no prédio. Na segunda-feira (dia 1º de junho), um fornecedor reclamou que não recebeu R$ 9 mil por um serviço prestado. Além disso temos R$ 190 mil em caixa e não conseguimos acessar esse valor — conta a mulher, de 54 anos.

A síndica também ligou diversas vezes para o telefone da imobiliária e enviou mensagens no WhatsApp, sem ter qualquer retorno.

— Fui até lá vi as portas fechadas. Um guarda que estava no local disse que havia fechado, e os funcionários, demitidos — acrescentou, ressaltando que fez o registro de ocorrência na delegacia online.

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O corretor Vinicius Pias Canova, 50 anos, registrou ocorrência online na última quinta-feira (4). O boletim foi feito em nome da mãe dele, Gilda Zulema Pias Canova, 80 anos, síndica de um edifício no bairro São Sebastião.

— Estamos em obras no prédio e temos que acertar R$ 29 mil com os prestadores de serviço. Temos mais ou menos R$ 57 mil retido em caixa. Sumiram do mapa. Não apareceram mais no prédio. Não atendem telefone ou Whatsapp e não honraram os compromissos — relata o corretor.

Um fato que chamou a atenção de Vinicius e demais moradores foi o contato de outras administradoras de condomínio oferecendo os serviços e informando que a Veneza havia "quebrado".

O que diz a imobiliária VenezaUno

Zero Hora buscou contato pelo WhatsApp da imobiliária, mas até a publicação desta reportagem não houve retorno. No telefone fixo, foi ouvida a mensagem: "Sua ligação não pode ser atendida, pois a caixa de mensagem está cheia." O espaço segue aberto para manifestações.

O seguinte comunicado foi enviado clientes que acessaram o site da VenezaUno:

Prezados Síndicos e Representantes Condominiais,

Nos últimos dias, temos acompanhado a circulação de informações e manifestações relacionadas à VenezaUno Administradora de Condomínios, situação que naturalmente tem gerado preocupação e insegurança entre diversos condomínios e seus representantes.

Diante desse cenário, entendemos ser nosso dever comunicar que a empresa está conduzindo um processo de reorganização administrativa e financeira, com o objetivo de consolidar informações, revisar procedimentos internos e estruturar as medidas necessárias para o adequado encaminhamento das questões atualmente em análise.

Temos plena ciência da importância da transparência e da responsabilidade que envolvem a administração condominial, razão pela qual estamos trabalhando de forma intensa para que todas as informações sejam apuradas e tratadas com a seriedade que o momento exige.

Neste momento, estamos evitando a divulgação de informações parciais ou ainda não consolidadas, justamente para evitar desencontros de comunicação e interpretações divergentes que possam ampliar ainda mais a insegurança dos envolvidos.

Nos próximos dias, cada condomínio será contatado individualmente para que possamos prestar os esclarecimentos pertinentes e apresentar as medidas que estão sendo adotadas no âmbito da reorganização em curso.

Pedimos compreensão para que esse trabalho possa ser realizado de forma organizada e responsável, assegurando que todos recebam informações corretas, consistentes e adequadamente verificadas.

Com o objetivo de garantir um canal formal, centralizado e transparente para recebimento de dúvidas, solicitações e manifestações, disponibilizamos o endereço eletrônico reclame. venezauno@seuouvidor.com.br.

Solicitamos que eventuais questionamentos sejam encaminhados exclusivamente por esse canal, o que permitirá o devido registro, acompanhamento e resposta individualizada de cada demanda.

Todas as manifestações recebidas serão registradas e respondidas por ordem de recebimento.