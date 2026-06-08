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Polícia investiga imobiliária de Porto Alegre que teria fechado sem pagar fornecedores e retido dinheiro de condomínios

Inquérito foi aberto nesta segunda-feira (8) para apurar suposta apropriação indébita

Pâmela Rubin Matge

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