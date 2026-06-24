Polícia investiga assalto a obra de condomínio durante a madrugada no Morro Santa Tereza

Assaltantes deixaram para trás duas bobinas carregadas de fios de cobre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil investiga assalto em canteiro de obras na madrugada desta quarta-feira (24), no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre. Os vigilantes ficaram presos até a manhã, quando chegaram os responsáveis pelo local.

Segundo informações preliminares, o crime aconteceu por volta das 4h, quando o grupo invadiu a construção após arrombar os portões do terreno.

Os vigilantes que estavam no local foram rendidos pelos assaltantes, que fugiram levando ferramentas. Ficaram para trás duas bobinas carregadas de fios de cobre.

Moradores da região relataram ter ouvido e observado movimentação estranha durante a madrugada. Uma câmera de monitoramento de uma das residências registrou a chegada dos criminosos.

As imagens mostram uma kombi branca estacionada em frente à obra, com um fluxo constante de entra e sai de pessoas. O veículo teria sido utilizado para carregar e transportar as ferramentas roubadas.

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