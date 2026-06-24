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Porto Alegre
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Polícia investiga assalto a obra de condomínio durante a madrugada no Morro Santa Tereza

Grupo invadiu o local por volta das 4h, rendeu vigilantes e levou ferramentas em uma kombi 

Ian Tâmbara

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