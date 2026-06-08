Polícia descobre estufa de maconha em casa na zona sul de Porto Alegre

Uma estufa de maconha foi descoberta pela polícia nesta segunda-feira (8), em Porto Alegre. O espaço ficava em uma casa no bairro Teresópolis, na Zona Sul. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante no local.

A operação, batizada de "Narke", resultou na apreensão de 88 pés de maconha, 300 gramas da droga pronta para consumo, uma balança de precisão, uma seladora, além de diversos equipamentos utilizados para o cultivo das plantas.

— Não há nenhuma informação de que esse cultivo seria destinado para outros fins a não ser o tráfico de drogas — ressalta o delegado Wesley Lopes, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).

Ainda segundo o delegado, as plantas seriam destinadas para formulação da maconha popularmente conhecida como "camarão".

No local, os policiais notaram indícios de que a estufa seria expandida para mais um cômodo.

— Aparentemente, a casa parecia servir só para esse fim, apesar de ele alegar que morava também lá — acrescenta o delegado.

As plantas foram encaminhadas para Denarc, onde serão contabilizadas.