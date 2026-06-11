Segurança

Conexões do crime
Notícia

Polícia Civil realiza operação contra lavagem de dinheiro de facção gaúcha em cinco Estados

Mandados são cumpridos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e Mato Grosso do Sul

Leticia Mendes

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