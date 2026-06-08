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Veja como vai funcionar programa da Polícia Civil do RS com agressores de mulheres: "Parar epidemia de feminicídios"

Grupos reflexivos começam em julho e têm como objetivo a conscientização, além de possibilitar a reavaliação das atitudes e a mudança de cultura

Pâmela Rubin Matge

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