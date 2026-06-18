Polícia Civil apreende mais de 300 quilos de maconha em sítio na Região Metropolitana

Policiais localizaram 386 tijolos de maconha, pesando 332 quilos. Polícia Civil / Divulgação

Mais de 300 quilos de maconha foram localizados pela Polícia Civil em um sítio em Morungava, na zona rural de Gravataí, na Região Metropolitana. A apreensão ocorreu nesta quinta-feira (18).

A investigação começou após a polícia receber informações sobre um sítio que estaria sendo utilizado por uma facção criminosa para armazenar drogas. Policiais foram ao local e encontraram um espaço, nos fundos da propriedade, onde os entorpecentes estavam guardados principalmente em tonéis.

Ao todo, 386 tijolos de maconha foram apreendidos, pesando 332 quilos.

— A apreensão representa um relevante prejuízo financeiro ao crime organizado, além de impedir que uma grande quantidade de droga seja distribuída na Região Metropolitana. É uma ação que enfraquece a estrutura logística e financeira das organizações criminosas — destaca o delegado Wesley Lopes, da 2ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico.

Até o momento, ninguém foi preso. Conforme Polícia Civil, a apuração prossegue para identificar e responsabilizar os membros do grupo criminoso.