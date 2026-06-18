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Polícia Civil apreende mais de 300 quilos de maconha em sítio na Região Metropolitana

Até o momento, ninguém foi preso. Conforme a polícia, a apuração prossegue para identificar e responsabilizar os membros da facção criminosa

Isadora Garcia

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