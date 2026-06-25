PM de folga atira e mata dois homens que agrediam vizinho em Cachoeirinha

Dois homens morreram após serem baleados por um policial militar em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. O brigadiano teria interferido quando viu um vizinho, de 55 anos, ser agredido por três homens. O caso aconteceu na Avenida Frederico Augusto Ritter, no final da noite desta quarta-feira (25).

Segundo a Brigada Militar (BM), um soldado do Batalhão de Choque que estava de folga ouviu um vizinho pedindo socorro. Ao chegar ao local, ainda conforme a BM, encontrou o homem sendo ameaçado e agredido com golpes de pé de cabra e facão.

Conforme a corporação, o policial atirou contra os três agressores. Dois deles morreram durante deslocamento para atendimento médico. O terceiro foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Ele passou por cirurgia, não corre risco de morrer e permanece sob custódia policial. Após receber alta, deverá ser encaminhado ao sistema prisional.

A vítima das agressões também foi levada ao Hospital Cristo Redentor e permanece internada em estado grave.