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PM de folga atira e mata dois homens que agrediam vizinho em Cachoeirinha

Brigadiano ouviu gritos vindos da casa ao lado da sua e viu três pessoas atingindo homem de 55 anos com golpes de pé de cabra e facão

Guilherme Milman

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