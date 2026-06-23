Segurança

Crime organizado
Notícia

PF mira grupo que movimentou mais de R$ 92 milhões com contrabando de sucatas de baterias vindas do Uruguai

São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em sete municípios gaúchos

Humberto Trezzi

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