PF mira grupo que movimentou mais de R$ 92 milhões com contrabando de sucatas de baterias vindas do Uruguai

Sucata seria revendida em empresas da Grande Porto Alegre. Policia Federal / Divulgação

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (23) a Operação Retorno Paralelo, que mira um grupo criminoso especializado no contrabando de resíduos plásticos e sucatas de baterias estrangeiras. Segundo a investigação, o material chega pela fronteira com o Uruguai, sobretudo por Santana do Livramento.

A sucata é revendida em empresas da Grande Porto Alegre que trabalham com metais. O mais reciclado é o chumbo, vendido a R$ 6 o quilo.

O mineral é aproveitado em fundições para fabricar baterias novas, blindagem contra radiação e ligas de solda, por exemplo.

As investigações tiveram início em abril de 2025, a partir da apreensão em flagrante de um caminhão contendo resíduos plásticos e sucatas de baterias de procedência estrangeira. O material não tinha as notas fiscais e certificados de importação exigidos.

Os policiais constataram que o grupo atua de forma constante na importação irregular de sucatas. Foi identificada movimentação financeira de mais de R$ 92 milhões em um período inferior a dois anos.

São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Santana do Livramento, Quaraí, Gravataí, Tramandaí, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Esteio. Além disso, a operação também realiza bloqueios nas contas bancárias dos investigados e o sequestro de bens móveis e imóveis, por meio de mandados expedidos pela 11ª Vara Federal de Porto Alegre.

Caminhão apreendido em recicladora de metais na Grande Porto Alegre Polícia Federal / Divulgação

Além de apreenderem um caminhão e centenas de baterias guardadas em três empresas, os policiais prenderam em flagrante um homem, por porte ilegal de pistola de uso restrito. A arma era furtada.

Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, manejo de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana e ao meio ambiente, lavagem de dinheiro e associação criminosa.