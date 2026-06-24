Pedido de vista adia julgamento de apelação contra absolvição de PMs acusados por morte de líder comunitária em Porto Alegre

Jane Beatriz da Silva Nunes era servidora pública e líder comunitária. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O julgamento do recurso de apelação contra a absolvição dos policiais militares acusados pela morte da líder comunitária Jane Beatriz da Silva Nunes foi interrompido nesta terça-feira (23) após um pedido de vista de um dos desembargadores. A análise do caso será retomado em data ainda a ser definida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

Até a suspensão da sessão, dois magistrados haviam votado para que os agentes sejam submetidos a júri: o relator do caso, desembargador Régis de Oliveira Montenegro Barbosa, e a desembargadora Karla Aveline de Oliveira. Resta o voto de um terceiro magistrado.

O recurso foi apresentado pelo Ministério Público (MP) e por entidades que atuam como assistentes de acusação. O objetivo é reverter a decisão de primeira instância que absolveu os policiais e encerrou o processo sem submissão a júri.

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Jane Beatriz da Silva Nunes era servidora pública, líder comunitária e Promotora Legal Popular. A morte dela durante a operação policial mobilizou familiares, movimentos sociais e organizações de direitos humanos, que cobram responsabilização dos envolvidos desde 2020.

A sessão desta terça-feira foi acompanhada por familiares de Jane e representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos humanos. A expectativa agora é pela retomada do julgamento e pela conclusão da análise do recurso.

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Entenda o que está sendo julgado

O TJ-RS analisa um recurso de apelação apresentado pelo MP. Na prática, os desembargadores avaliam se a sentença que encerrou o processo sem julgamento foi correta ou se há elementos suficientes para que o caso seja submetido a júri.

Até o momento, dois desembargadores votaram para reformar a decisão de primeira instância e determinar que os acusados sejam levados a júri. No entanto, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista, mecanismo que permite a um magistrado mais tempo para analisar o processo antes de apresentar seu voto.

Quando o julgamento for retomado, os desembargadores deverão concluir a análise do recurso. Caso a maioria entenda que existem indícios suficientes contra os acusados, o processo seguirá para julgamento pelo Tribunal do Júri. Se a absolvição for mantida, o caso continuará encerrado na esfera criminal, salvo eventual apresentação de novos recursos.

Relembre o caso

Moradores protestaram contra Brigada Militar após ocorrido. André Ávila / Agencia RBS

Jane Beatriz da Silva Nunes era servidora pública, líder comunitária e Promotora Legal Popular. Ela morreu em 8 de dezembro de 2020 após uma operação do Batalhão de Choque da Brigada Militar na Vila Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre.

Segundo a acusação, policiais militares entraram na residência sem mandado durante uma ação motivada por uma denúncia de maus-tratos contra crianças, que não se confirmou. Testemunhas relataram que Jane teria sido empurrada por um policial ao chegar ao local. A defesa dos agentes nega a versão.

Após passar mal, Jane foi levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu. O laudo apontou que a morte foi causada pela ruptura de um aneurisma cerebral preexistente. A acusação sustenta que a abordagem policial contribuiu para o resultado. Já a defesa argumenta que a morte decorreu de uma condição de saúde da vítima, sem relação com a ação dos policiais.

O MP denunciou oito policiais militares por homicídio qualificado. Em outubro de 2025, a Justiça decidiu não levar os acusados a júri.