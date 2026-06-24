Segurança

Caso Jane
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Pedido de vista adia julgamento de apelação contra absolvição de PMs acusados por morte de líder comunitária em Porto Alegre

Jane Beatriz da Silva Nunes morreu em dezembro de 2020 durante operação policial em sua residência. Dois desembargadores já votaram a favor do envio do caso a júri

Airton Lemos

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