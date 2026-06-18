Ossada humana é encontrada em terreno baldio na zona sul de Porto Alegre

Uma ossada humana foi encontrada no final da tarde desta quarta-feira (17) em um terreno baldio do bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre.

De acordo com a Polícia Civil, alunos do Campus Restinga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) teriam avistado os restos mortais nas proximidades da instituição e acionado as autoridades.

Até o momento, não há informações sobre a identificação da vítima e quais as circunstâncias da morte.