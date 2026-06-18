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Ossada humana é encontrada em terreno baldio na zona sul de Porto Alegre

Alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) teriam avistado os restos mortais e acionado as autoridades

Júlia Ozorio

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